「秋季高校野球広島大会・３位決定戦、広島商７−０山陽」（１１日、鶴岡一人記念球場）決勝と３位決定戦が行われ、決勝は広陵が５−４のサヨナラで崇徳を下し、２年ぶりの優勝を果たした。今夏、部内での暴力事案が明るみとなり、監督交代などを経て迎えた今大会で結果を残した。３位決定戦では、広島商が７−０で山陽を下し、２年連続で中国大会進出を決めた。上位３校は来春の選抜大会出場校の参加資料となる、秋季中国大会