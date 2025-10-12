「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・第３日」（１１日、横浜ＣＣ＝パー７１）２８位から出た松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は５バーディー、１トリプルボギーの６９で、通算４アンダーの２２位となった。前半三つ伸ばしたが、１４番でＯＢから痛恨のトリプルボギーを喫した。東京五輪金メダルのザンダー・シャウフェレとマックス・グレーサーマン（以上米国）が通算１２アンダーで首位。６５だった米沢蓮（