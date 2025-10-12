「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）７アンダーの首位でスタートした岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝は２バーディー、ノーボギーの７０でラウンドし、通算９アンダーでトップと１打差と踏ん張った。６９で回り、同１０アンダーとした河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が首位。渋野日向子、原英莉花はともにスコアを落とし、いずれも通算イーブンパーで予選落ちとなった。２アンダ