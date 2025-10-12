サッカー日本代表は１１日、パラグアイ戦から一夜明けた千葉市内で調整。左足首の状態が心配されるＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら、リカバリー組を除く１４人がピッチで練習を行った。久保はブラジル戦（１４日、味の素スタジアム）出場に向けて「プラン通りに来ている」と順調ぶりをアピール。かつてのホームで行われるビッグゲームに思いをはせた。久保が今活動で初めてスパイクを履いた姿を見せた。悪天候