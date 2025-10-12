「新馬戦」（１１日、京都）１番人気のマメタンク（牡２歳、父フィレンツェファイア、母グラスルノン、栗東・東田）が完勝。トップスタートからハナを譲って２番手を追走し、最後は手応え通りに楽々と抜け出した。松若は「気持ちが前面に出過ぎて、力ませた競馬をしちゃったので普通なら止まるけど、力があるんだなと思った。強かった」と振り返る。東田師は「外へ張るなど課題はあるけど、能力はある」と今後を楽しみにした