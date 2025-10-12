「新馬戦」（１１日、京都）好位のインでうまく流れに乗った５番人気のマーゴットラヴミー（牝２歳、父リアルスティール、母キャントバイミーラヴ、栗東・小林）が直線で鋭く伸びて、２歳コースレコードでデビュー戦を飾った。池添は「調教でもいい動きだったので、期待通りでした。ちょっとふらふらしていたけど、いい勝ち方でした」と納得顔。小林師も「人気はなかったですけど、素質があるのは分かってましたからね。先の