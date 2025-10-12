プロ野球・巨人の戸郷翔征投手が11日、クライマックスシリーズファーストステージでの登板へ意気込みを語りました。DeNAとの第2戦先発へ「良い調整が出来た」と語った戸郷投手は、最大3戦の短期決戦へ向け「シーズンと違って1点の重みをすごく感じる。初回から全力で行くことが1番ですし、後先考えず飛ばしていけたら」と決意をあらわにします。今季は2度の登録抹消を経験するなど、21試合登板で8勝9敗、防御率4.14と苦しみました