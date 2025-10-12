野手転向が決まった阪神・西純矢投手（２４）が１１日、野手としての練習に初参加した。急きょ用意した外野グラブでキャッチボールや守備練習をこなして、プロ野球人生の“第２幕”がスタート。「悩んでいろんな人に相談して。でも、やるって決めたからには、ピッチャーとか今更言っても仕方ないんで。バッターで活躍できるように」と覚醒への決意をにじませた。シート打撃では中堅と左翼の守備に就き、左翼線の打球を処理して