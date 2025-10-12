石橋氏が運営する自助会のなかには、発達特性の強い夫との関係に苦しんでいる女性が集う会もあるという。自らも当事者であり、夫・父でもある彼は、そんな女性たちに何とアドバイスしているのか。発達障害の夫と暮らした経験の長い野波ツナ氏も驚いた“助言”をお届けする。【全6回の第2回】前編記事『「発達障害の夫」は何を思った？「カサンドラ症候群だった妻」が書いたノウハウ本を読んで当事者が読み取った“メッセージ”』