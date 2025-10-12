阪神の佐藤輝明内野手（２６）が１１日、甲子園球場で行われた残留組練習で豪快なアーチを描いた。みやざきフェニックス・リーグへの合流予定日だったが、悪天候が予想されたため見送り。代わりにシート打撃が実施され、計６打席で実戦感覚を取り戻すことができた。この日、ＣＳファーストＳが開幕。１５日のファイナルＳ初戦に向けて状態を上げていく。無観客の甲子園に、とんでもない快音が響き渡った。佐藤輝がＣＳファース