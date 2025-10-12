「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）負けるわけにはいかない。本調子ではない中で、エースが意地の１１５球。日本ハム・伊藤大海投手が７回４安打無失点、９奪三振の力投でＣＳファイナルＳ進出へ王手をかけた。「いつも以上の声援を感じながら投げられたのが平常心に戻してもらえた」。スタンドと一緒に戦い、ファンに感謝のＣＳ１勝だ。立ち上がりから試練は訪れた