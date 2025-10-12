◆第１１回サウジアラビアロイヤルカップ・Ｇ３（１０月１１日、東京・芝１６００メートル、良）第１１回サウジアラビアＲＣ・Ｇ３は１１日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、２番人気のエコロアルバ（坂井）が直線一気の末脚で差し切り、１馬身半差をつけて無傷２連勝での重賞初制覇を飾った。出世レースを制したモズアスコット産駒に年末の２歳Ｇ１が見えてきた。道中の不安を吹き飛ばす豪脚でタイトルをつかみ取っ