◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）１６歳のアマチュアで、４６位から出た岩永杏奈（大阪桐蔭高２年）が５バーディー、ボギーなしでこの日ベストスコアの６７をマークし、首位と３打差の７位に浮上した。初日に人生８回目のホールインワンを達成し、賞金１００万円を獲得したラッキーガール。７月の世界ジュニア選手権（米国）で妹・梨花（１４）と