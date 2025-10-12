「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は１１日、セ、パ両リーグのファーストステージ（３試合制）が開幕し、パはレギュラーシーズン２位日本ハムが３位オリックスを２−０で下した。万波中正外野手が先制打を放ち、郡司裕也捕手の１号ソロで加点。投手陣も無失点に抑えての白星発進に、新庄剛志監督（５３）も目を細めた。１２