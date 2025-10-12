「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）青一色に染まったハマスタが揺れた。雨を切り裂き、ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が右へ左へ２本の豪快弾。止まらぬバットでたたき出した４安打３打点で阿部巨人を粉砕し、ファーストＳ突破へ王手をかけた。二回は右翼席への豪快な先制ソロ。六回には、逆方向へ運ぶ技ありの左翼ポール直撃弾で突き放した。「短期決戦ではその試合に勝