「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）勝負強さは健在だった。ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が存在感を示した。「負けたら終わりなんで。気持ちが入る戦いだと思う」と気迫のセリフを口にし、適時打に充実の表情を浮かべた。「５番・一塁」で先発出場。３打席は無安打に終わったが、４−２の八回無死満塁の好機で初球を右前に運ぶと、ド派手なガッツポーズを見せて喜びを表現