ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が１１日、横浜市の横浜アリーナで、４年ぶりとなるソロコンサートツアー「ＫＯＩＣＨＩＤＯＭＯＴＯＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５ＲＡＩＳＥ」の神奈川公演を行った。グループ名を「ＫｉｎＫｉＫｉｄｓ」から改名後、初のソロツアー。ステージでは宙に浮かぶ「浮き橋」など、圧巻の演出を連発して観客を魅了した。今回のツアーは４都市１１公演で１３万６０００人を動員予定となっている