「紫菊賞」（１１日、京都）１番人気のロードラヴォール（牡２歳、栗東・中内田）がレコードタイムで制し、デビュー２連勝を飾った。最内枠からハナに立つも、道中は終始外からブルースカイブルーに絡まれる形。４角手前で振り切ると、直線はサトノアイボリーとの激しい一騎打ちを首差で制した。川田は「ただ暴走しただけですので。性格の難しさが前面に出ているので、その辺の成長が必要です」とジャッジ。中内田師は「人馬