「新馬戦」（１１日、東京）シスキン産駒の３番人気シュペルリング（牡２歳、母ラプソディーア、美浦・嘉藤）が好位から鮮やかに抜け出した。近親にシュヴァルグランやヴィルシーナ、ヴィヴロスらがいる良血に、津村は「攻め馬からいい感触でした。先週の千四を除外されたので、１Ｆ延びるのが鍵だと思っていましたが、ペースが遅くてちょうど良かったです。最後も期待通りの反応で、外から来たらもうひと伸びしてくれました