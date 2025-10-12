「新馬戦」（１１日、東京）１３番人気の伏兵セイントエルモズ（牡２歳、父サンダースノー、母セイントヘレナ、美浦・小島）が直線の激しい追い比べを制して波乱を演出した。道中は後方に構え、余裕を持って４角を迎えると、外からメンバー最速の脚で強襲。最後は２着馬を鼻差で競り落とした。菅原明は「まだ頼りない感じはありますが、競馬に行ってからは集中して走ってくれました。すごく体も大きいですし、これからもっと