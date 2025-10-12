「新馬戦」（１１日、東京）２番人気のウィッキドピケット（牡２歳、父モーニン、母スパイスシャワー、美浦・林）が好スタートからハナを奪うと、前半３Ｆ３６秒２のマイペースに持ち込み、２着に６馬身、３着にはさらに８馬身差をつけて圧勝した。津村は「強かったですね。返し馬では体の緩さも感じたし、ハミ受けの硬さもあった。それでいてこれだけのパフォーマンスを見せてくれて、この先が楽しみです。距離は１Ｆくらい延