ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカのトランプ大統領と電話会談を行い、エネルギー施設への攻撃や、防空体制の強化について協議したと明かしました。ゼレンスキー大統領は11日、トランプ大統領と「非常に前向きで生産的な」電話会談を行ったとSNSで明らかにしました。ゼレンスキー氏はトランプ氏にロシアによるウクライナのエネルギー施設への攻撃について報告したほか、防空体制の強化を話し合ったということです。また、