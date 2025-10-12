私はミズキ。家族は夫ヒロヤと、大学3年生の息子トオル、そして高校2年生の娘ハナミです。ある日のこと、私が仕事から帰るとトオルの部屋に友だちのレンくんが来ていました。トオルは「レンが来ているから、部屋に2人分夕飯を持ってきて」と言い出します。仕方なくレンくんの分の食事として、ファミレスの宅配を注文し、トオルの部屋に運んだ私。しかし「こんな安っぽいメシいらない」「うちの母親より使えねー」というレンくんの