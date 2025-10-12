石破茂首相が戦後80年の所感を発表した。先の大戦の反省や教訓に関する内容は共感できる。石破氏の問題意識も随所に見られる。残念なのは、発表時期が首相退任間際になったことだ。過去の首相談話は8月に閣議決定を経て公表している。遅きに失した感は否めない。その要因は80年談話が自民党内で対立を生み、政治問題化したからである。戦後50年から、歴代内閣は10年ごとの節目に首相談話を出してきた。国内外から特に注目