勝率第1位のタイトルに輝いた大関が3軍練習試合で調整登板した。社会人・ホンダ熊本戦（みずほペイペイドーム）に先発し、最終登板から中15日のマウンドで五回途中8安打3失点。初回に3連打で先制され、三回にはソロも浴びたが、その後は立ち直った。CSファイナルステージは18日の第4戦で先発する見込み。87球を投げた左腕は「打たれた部分はしっかり整理して、いい調整をしていきたい」と汗を拭った。