雲仙観光ホテル（長崎県雲仙市小浜町）は10日、創業90周年記念パーティーを開いた。取引先などの関係者約90人を招き、2023年に就任した橋本邦宜（くにたか）社長（44）が「90年の節目を迎えられたのは皆さまのおかげ。高祖父の橋本喜造が開業して私で5代目となる。ホテルを守り続けられるよう尽力したい」とあいさつした。同ホテルは1935年10月10日開業。旧鉄道省が外貨獲得のため各地に計画した国策ホテルの一つで、長崎港と