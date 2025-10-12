昨年のノーベル平和賞が日本原水爆被害者団体協議会（被団協）に決まって丸1年がたった11日、長崎市築町のメルカつきまちで平和や戦争について考えるイベントがあった。250人を超える人が集い、お笑いコンビによる「原爆漫才」や、戦時中の食事に関する講演があった。イベントは、生活協同組合ララコープが今年が被爆80年の節目であることから企画。会場には各平和団体の活動報告パネルやノーベル平和賞メダルのレプリカが展示