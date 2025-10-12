全体練習後に居残り特打を行った栗原が「ラッキーボーイ」宣言だ。11年目の今季は右脇腹痛など故障に苦しんだが、8月29日に戦列復帰すると、最終盤の9、10月は打率3割5分9厘（92打数33安打）、3本塁打、20打点と活躍。規定打席には届かなかったものの、リーグ連覇に貢献しただけに「（CSでも）ラッキーボーイ的な存在になれれば」と意気込んだ。