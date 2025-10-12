【テヘラン＝吉形祐司】アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権の国防省は１２日未明、隣国パキスタン軍の拠点を攻撃したと発表した。パキスタンが９日、アフガン領内を空爆したことに対する報復で、１２日午前零時（現地時間）頃に作戦は終了したとしている。発表された声明では、「再びアフガンの領土の一体性を侵せば、主権を守るため断固として反応する」と警告した。パキスタン側の応戦による死傷者などについ