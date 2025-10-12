台風23号は13日にかけ暴風域を伴って伊豆諸島に最も接近する見込みです。先日、台風被害を受けた八丈島を再び直撃する恐れがあり、厳重な警戒が必要です。台風23号は12日午前6時現在、発達しながら日本の南の海上を進んでいて12日夜から13日朝にかけて暴風域を伴って八丈島など伊豆諸島に最も接近する見込みです。12日夜から雨や風が強まり、13日朝までに予想される24時間降水量は多いところで180mm、予想最大瞬間風速は45メートル