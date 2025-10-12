市長と既婚の男性職員による並外れた頻度のホテル密会で、一躍注目の的となっている群馬県前橋市。小川晶（あきら）市長（42）はなおもにわかには信じがたい弁明に終始する一方、お相手の男性はいま……。＊＊＊【写真を見る】「まるでアイドル」！20代の頃の小川市長のかわい過ぎる姿「ホテルに行こう」などと言うタイプではないふた月で10回以上という、小川市長のホテル密会。市長は“男女の関係はない”の一点張りで、