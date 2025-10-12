湘南の街を取り込み、街とつながる商業施設「テラスモール湘南」（筆者撮影）【画像】便利なモール、綺麗な海岸…「辻堂」は住むのに適した"穴場タウン"だ波の音と海風が、心地良い。海を感じながら、人々が豊かに暮らしている。この街にいると、自然と気分が明るくなる−−。湘南の海に一度は行ってみたいと、日本中の人が憧れる場所だ。さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする