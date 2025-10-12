阪神は日本一奪還を目指して、１５日から「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ（ＣＳ）セファイナルステージ」を戦う。ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第５回は７度目のＣＳ出場となる岩崎優投手（３４）を取り上げる。◇◇数々の修羅場をくぐってきた岩崎にとっても、ポストシーズンは特別な舞台だ。