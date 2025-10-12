バックスクリーン弾を含む５安打で、万全を印象づけた。実戦形式のシート打撃で、阪神・大山悠輔内野手（３０）のバットから快音が鳴りやまず。「内容は良かったですし、実際に投手のボールを見られたのが一番良かった」。ポストシーズンへの順調なステップに、好感触を隠すことなく言葉に変えた。豪快な一発が飛び出したのは、岡留との対戦となった５打席目だ。ＣＳファイナルＳで対戦の可能性があるＤｅＮＡ・伊勢や巨人・大