【ロサンゼルス共同】米誌ピープルは11日、ウディ・アレン監督の映画「アニー・ホール」（1977年）でアカデミー賞主演女優賞を獲得した俳優ダイアン・キートンさんが西部カリフォルニア州で死去したと報じた。79歳。