10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯ÉÁ¤¯ºî²È¡¦´ßÅÄÆàÈþ¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¿·º§¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Îºî²È¡¦´ßÅÄÆàÈþ¤µ¤ó¡£Éã¤ÏÆàÈþ¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤­¤ËµÞÀÂ¡£4ºÐ²¼¤ÎÄï¤Ï¥À¥¦¥ó¾É¤ÇÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤¬¼Ö¤¤¤¹À¸³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊË´¤­Éã¤È¤Î»×¤¤½Ð¤È¡¢Êì¤äÄï¤È¤ÎÌû²÷¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬2020Ç¯¡¢½é¤ÎÃø½ñ¡Ø²ÈÂ²¤À¤«¤é°¦¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¦¤·¤¿¤Î¤¬