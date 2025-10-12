本日10月12日（日）よる10時30分スタート！日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。今回は、主人公・玄一（及川光博）らが住む「井の頭アパート」に注目。スタジオセット写真を一挙解禁するとともに、本作の美術デザイン・荒川淳彦氏へのインタビューをお届け。「井の頭アパート」はドラマの中でも重要な舞台の1つだが、荒川氏は台本を読んでから“わずか15分”でイメージが浮かび上がったと