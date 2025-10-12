韓国の「秋夕（チュソク／旧盆）」当日に、50代の妻が認知症の夫を殺害した後、自らもマンションから飛び降りた事件が遅れて伝えられた。【注目】先進国で最悪の貧困率…統計で見る「超高齢者・韓国」10月10日、警察などによると、韓国の秋夕当日である同月6日午前11時ごろ、忠清北道清州市上党区（チュンチョンブクト・チョンジュシ・サンダング）のとあるマンションで「人が花壇に落ちた」という通報が受け付けられた。現場に出