三重県御浜町で11日、県道からおよそ40メートルの崖下に車が転落し、84歳の女性が死亡しているのが見つかりました。11日午前11時半ごろ、御浜町西原の県道62号の崖下に軽乗用車が転落しているのを警察が見つけました。運転席には町内に住む無職の鈴木眞理子さん(84)が倒れていて、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、今月9日に鈴木さんの娘から「2、3日前位から連絡がとれない」と届け出があり、警察