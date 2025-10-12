「ゴダイゴ」のタケカワユキヒデ（７２）、未唯ｍｉｅ（６７）、石野真子（６４）、「爆風スランプ」のサンプラザ中野くん（６５）＆パッパラー河合（６５）ら昭和を彩ったアーティストが集うコンサート「祝！昭和１００年ＴＨＥＳＨＯＷ＝ＦＯＵＲＳＥＡＳＯＮＳ」が、１６〜２５日に東京・銀座博品館劇場で開催される。「昭和１００年」の節目を迎え、各年代を代表するレジェンドのアーティストたちが一堂に会し、１９