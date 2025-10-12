卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さん（３２）による卓球教室「全農ｐｒｅｓｅｎｔｓ石川佳純４７都道府県サンクスツアーｉｎ三重」が１１日、三重県のＡＧＦ鈴鹿体育館で行われた。三重県内在住の小学生約５０人が参加。石川さんが納豆や肉など食べ物のジェスチャーをして、子どもたちが正解のかるたを探す「食べものかるた」で準備運動後は、フォアハンドやバックハンド、フットワークなどを実技指導した。