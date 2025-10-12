「大人の趣味」としてリバイバルしたプラモデルの奥深さを、著名人が語り尽くす。新日本プロレスで活躍したプロレスラー、獣神サンダー・ライガーは自称「テレビっ子」。幼少期は特撮ドラマに夢中だった。「僕らのころの子どもは、車やメカ関係に走るか、怪獣に走るかのどっちか。僕は圧倒的に怪獣派でしたね。しかも、特別な能力があるわけじゃない、ただ暴れるだけの『ウルトラマン』のレッドキングやゴモラが好みでした（笑）」