【その他の画像・動画等を元記事で観る】 手越祐也が、10月12日放送の日本テレビ『おしゃれクリップ』にゲスト出演。独立を経て感じた思いを語る他、テレビ初出演の叔母が明かす、今なお手越を動かし続ける亡き父からの教えについて、感謝の言葉を口にする。 ■独立から5年…第二の人生で感じた寂しさと後悔 5年前に事務所の独立を決断した手越。今まで所属していた事務所に対する感謝や、離れてしまったことへの寂しさがあった