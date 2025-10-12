ラグビーのリーグワン２部・花園（旧近鉄）は１１日、東大阪市花園ラグビー場で新入団選手の記者会見を行った。補強の目玉は南アフリカ代表ＳＯのマニー・リボック（２８）。２３年Ｗ杯優勝も経験した司令塔は「チームが昇格するのを手助けできれば」と意気込み、「自分の強みはアタック能力。システムの中で周りの選手を使っていく」と自信を見せた。新入団８選手の会見後、リボックの単独会見も行われるなど、クラブの期待の大