◆関西六大学野球秋季リーグ戦▽第７節１回戦京産大７―４大商大（１１日・わかさスタジアム京都）最終節の１回戦２試合が行われ、今春２位の京産大が７連覇中の大商大に勝利し、２０１８年秋以来、７年ぶりのリーグ優勝に王手をかけた。プロ注目の最速１５３キロ右腕・田村剛平（４年）が、９回１８２球で１０安打４失点完投。集まったＮＰＢ７球団のスカウト陣にアピールした。龍谷大は大経大との延長戦を制した。エース