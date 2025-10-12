韓国ソウルの仁川国際空港を出発したチェジュ航空7C8611便が先ごろ、約3時間の飛行を経て、広西壮（チワン）族自治区桂林市の桂林両江国際空港に到着した。これにより、ソウルと桂林を往復する国際線の運航が再開した。国際在線が伝えた。旅行するために同便に乗って桂林市にやって来た韓国人観光客約150人は、桂林ならではのサプライズ歓迎セレモニーで迎えられた。韓国人観光客・朴珠美さんは、「桂林に来るのは初めて。母親と一