日本ハムの宮西尚生投手（４０）が１１日、自ら記す連載「勇往邁進（ゆうおうまいしん）」で４０歳を迎えたプロ１８年目のシーズンを振り返った。コンディショニングの重要性を再確認し、自身の調整論についてつづった。また、史上４人目の９００登板を達成したレジェンド左腕は記録への意識は一切ないと断言。出場選手登録から外れているが帯同してＣＳを戦うチームを支えるベテランが、新庄監督胴上げへの強い思いを激白した。