府中牝馬Sの15〜24年の10年で傾向を探る。☆前走距離今回と同じ1800メートル組【5・5・3・36】が中心。次いでマイル組【3・4・6・39】が好成績。2000メートル組は【1・1・0・30】と馬券圏内率は低い。☆前走着順1着【5・3・0・15】、2着【4・1・1・11】と前走好走馬を素直に信頼していい。10着以下は【0・0・2・24】と狙えない。☆人気1番人気【2・3・2・3】、2番人気【1・2・2・5】、3番人気【1・0・1・8】で上位人