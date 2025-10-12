ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が11日、ポストシーズンの戦いで“ラッキーボーイ”になりたい意欲を語った。15日開幕のクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向けた全体練習に参加。居残り特打では快音を響かせた。今季は右脇腹痛による離脱などで80試合出場にとどまったが、9、10月は打率・359、3本塁打、20打点と活躍。乗っている男が短期決戦でも大暴れする。みずほペイペイドームで行われた全体練習