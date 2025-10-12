◇練習試合ソフトバンク8-4Ｈｏｎｄａ熊本（2025年10月11日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大関が3軍の練習試合・Honda熊本戦に先発し、4回2/3を投げて8安打3失点で登板を終えた。9月25日の楽天戦以来、中15日でのマウンドだった。Honda熊本は一昨年の日本選手権で準優勝し、今夏の都市対抗にも出場した強豪。初回に先頭から3連打を浴びて1失点する苦しい立ち上がりとなった。さらに3回に左越えソロを浴びたが、投